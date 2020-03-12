Москва, , 21:44 — REGNUM Пожар в одноэтажном металлическом строении произошёл вечером 12 марта в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

По информации ведомства, пожар начался около 18:30 в здании, расположенном по адресу: улица Бауманская, дом 5, строение 1. По указанному адресу находится автосервис.

Сообщается, что к настоящему времени возгорание локализовано на площади около 100 кв. метров. Сведений о возможных пострадавших не поступало. Подробности об инциденте уточняются.