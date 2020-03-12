Великий Новгород, , 21:07 — REGNUM В Новгородской области следователи устанавливают обстоятельства гибели двух девятилетних мальчиков, тела которых были обнаружены в водоёме в деревне Перелучи Боровичского района сегодня, 12 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что дети не вернулись домой из школы. Их тела были обнаружены в водоёме спустя несколько часов. По предварительным данным, дети утонули — их тела направят на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти. Проводится осмотр места происшествия, следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.