Шадринский район, Курганская область, , 19:26 — REGNUM В Курганской области завершено следствие по уголовному делу о невыплате зарплаты против двух руководителей обанкротившегося ООО «МультиПласт». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Следствием установлено, что руководители предприятия в период с сентября 2017 года по апрель 2019 года либо не выплачивали работникам зарплату, либо платили ниже МРОТ. Общая сумма задолженности перед сотрудниками составила около 8 млн рублей. При этом на счетах предприятия находились средства для погашения долгов по зарплате. В качестве потерпевших по делу проходит более 100 человек.

На сегодняшний день долг по зарплате перед бывшими работниками ООО «МультиПласт» погашен на сумму около 5,5 млн рублей.

Руководители предприятия, помимо обвинений в невыплате зарплаты, являются фигурантами уголовных дел, возбуждённых по двум статьям УК РФ — ст.ст.159 («Мошенничество») и 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»). По версии следствия, они вступили в сговор с чиновником Шадринского района с целью хищения бюджетных средств, направленных на развитие сельских территорий в рамках федеральной целевой программы. Причём коммерческий директор ООО «МультиПласт» находится в международном розыске.

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