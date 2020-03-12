Чебоксары, , 18:49 — REGNUM В Чебоксарах выросло число обратившихся за медицинской помощью в связи с отравлением. Помощь понадобилась 26 школьникам и педагогам школы № 50, сообщает управление Роспотребнадзора по Чувашии. Ранее с жалобами обратились 20 человек.

Ведомство проводит санитарно-эпидемиологическое расследование по факту группового заболевания острой кишечной инфекцией среди учащихся школы № 50.

«На 12 марта 2020 года за медицинской помощью обратились 26 человек, из них 19 госпитализированы в инфекционные отделения медицинских организаций города Чебоксары», — говорится в сообщении.

В управлении отмечают, что проверяется пищеблок, учебные кабинеты. Отобраны пищевые продукты, суточные пробы, смывы с объектов окружающей среды и оборудования пищеблока, проводится лабораторное обследование сотрудников пищеблока.

«Выявлены нарушения требований санитарного законодательства, в том числе условий хранения пищевых продуктов», — информируют в управлении Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, массовое отравление произошло в ночь с 11 на 12 марта. Первоначально было известно, что с жалобами к врачам обратились 20 человек, в том числе 18 детей — из них 16 человек были госпитализированы. По данному факту следственное управление СКР и прокуратура проводят проверку.

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