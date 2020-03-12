Волгоград, , 18:41 — REGNUM Двое осуждённых скончались от отравления продуктами горения в результате пожара в лечебно-исправительном учреждении в Волгоградской области. Об этом сообщили 12 марта в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Как уточняется, инцидент произошёл минувшей ночью в лечебно-исправительном учреждении №23. В результате загорания вещей осуждённых в одной из комнат возникло задымление.

По информации РИА Новости, в учреждении на лечении с тяжёлой формой туберкулёза находились 14 человек. Все пациенты были эвакуированы, но двое из них надышались продуктами горения. Медработниками учреждения были проведены реанимационные мероприятия, однако спасти пострадавших не удалось.