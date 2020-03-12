Санкт-Петербург, , 18:32 — REGNUM В Санкт-Петербурге количество госпитализированных с подозрением на коронавирус выросло до 129 человек. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Напомним, что в Санкт-Петербурге власти не вводили никаких серьезных мер по сдерживанию коронавирусной инфекции.

Всего под наблюдением врачей в Петербурге из-за короновируса находятся порядка 1,4 тыс. человек. Это люди, которые так или иначе контактировали с заболевшими либо вернулись из стран, где ситуация с коронавирусом неблагоприятная.

Госпитализированы были 129 человек. У них подозревается коронавирус. Врачи делают все необходимые анализы.