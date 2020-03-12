Курган, , 18:29 — REGNUM В Курганской области с начала года возбуждено пять уголовных дел за применение насилия в отношении инспекторов дорожно-патрульной службы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД УМВД России.

Один курганец в начале февраля причинил телесные повреждения инспектору, выстрелив в стекло автомобиля ДПС, другой пьяный водитель протащил сотрудника ГИБДД на двери своего автомобиля. Третий курганец пытался задушить сотрудника ГИБДД, четвёртый — разбил инспектору лицо рукой, пятый произвёл аналогичные действия, но ногой.

Против всех нарушителей возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Госавтоинспекция Курганской области предупреждает, что максимальное наказание по данной статье — пять лет лишения свободы.