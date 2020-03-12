Тамбов, , 18:08 — REGNUM Версия подозреваемого в убийстве 13-летней девочки в Тамбовской области о ДТП не подтверждается — на теле подростка найдены синяки, кровоподтёки, а причиной смерти, по предварительным данным, стала механическая асфиксия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тамбовской области 12 марта.

«Судебно-медицинские эксперты обнаружили у потерпевшей черепно-мозговую травму, синяки и кровоподтеки в области лица. По предварительным данным, причиной ее смерти стала механическая асфиксия. Характер и локализация телесных повреждений на теле жертвы не подтверждают версию подозреваемого об имевшем место дорожно-транспортном происшествии», — уточнили в СК.

В следственных органах также сообщили. что назначены ряд криминалистических экспертиз, в том числе биологические, генетические, трасологические, судебно-медицинская, комплексная психолого-психиатрическая.

Как сообщало ИА REGNUM, 13-летняя девочка пропала 7 марта — она отправилась на дискотеку в Дом культуры села Бокино Тамбовского района, но домой не вернулась. По подозрению в убийстве был задержан 35-летний житель Котовская. Он заявил, что якобы случайно сбил девочку на машине и, испугавшись, отвёз тело к реке и сбросил в воду. Однако тело ребёнка нашли 11 марта в лесном массиве города Котовска — оно было закопано в землю.

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