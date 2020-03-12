Калининград, , 18:05 — REGNUM В городе Гурьевске близ Калининграда сегодня, 12 марта, от травм, несовместимых с жизнью, погибла 12-летняя школьница, сообщила пресс-служба регионального МВД по Калининградской области. Порыв ветра повалил на тротуар, по которому в тот момент с уроков возвращалась школьница, дерево.

Проводится доследственная проверка. В Калининградской области сегодня из-за штормового предупреждения не работало несколько школ и дошкольных учреждений.

Накануне, 11 марта, региональное МЧС сообщило о надвигающемся на регион урагане, скорость ветра которого на пиках достигает 30 метров в секунду.