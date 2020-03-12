Ярославль, , 17:58 — REGNUM В Ярославле наградили водителя такси, который спас грудного ребенка из машины «Скорой помощи», попавшей в дорожно-транспортном происшествии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области. Сама авария случилась на Юго-Западной окружной дороге в Ярославле в ночь с 26 на 27 февраля 2020 года. Машина «Скорой», в которой находились мать с грудным ребенком, врезалась в отбойник. Аварию увидел проезжавший мимо водитель такси.

Момент ДТП Дороги Ярославля

«Свидетелем ДТП стал водитель такси Виталий Викторович Красильников. Он доставил пассажиров машины «Скорой помощи», мать с ребенком, а также фельдшера до больницы, благодаря чему малышу была своевременно оказана медицинская помощь», — рассказали в следственном управлении СКР по Ярославской области.

Виталий Красильников (слева)

12 марта Виталий Красильников получил благодарность и памятный подарок от представителей Следственного комитета. Сам участок, где произошло ДТП, считается одним из самых опасных в Ярославле. При непростых погодных условиях тросовое ограждение в данном месте не видно.

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