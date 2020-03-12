Мурманск, , 19:08 — REGNUM Два пешехода пострадали в результате наезда на них легкового автомобиля в центре Мурманска. Об этом 12 марта сообщает УГИБДД по Мурманской области.

Авария произошла на оживлённом перекрёстке улиц Полярные зори и Книповича. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford, поворачивая налево, не предоставил преимущество автомобилю марки Opel. При столкновении Opel от удара совершил выезд на тротуар, наехал на двух пешеходов и въехал в крыльцо магазина.

Оба пострадавших в результате аварии были госпитализированы в медучреждение. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пенсионерке, которая погибла в результате наезда на неё автомобиля на пешеходном переходе в Самарской области.

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