Москва, , 16:37 — REGNUM Северная транспортная прокуратора выявила сайт, на котором продавалась регулярно обновляющаяся таможенная база данных. Об этом 12 марта сообщили ИА REGNUM в Московской межрегиональной транспортной прокураторе.

В базе находятся все экспортно-импортные операции российских компаний за 2012 — 2019 годы (данные по всем таможенным постам Российской Федерации).

«Указанный ресурс содержит полные декларации всех участников внешнеэкономической деятельности России, сведения об оформленных товарах, с указанием номеров деклараций, ИНН отправителя, получателя, декларанта, страны происхождения товаров, номеров транспортных средств, фамилий, имен, отчеств их представителей, контактные телефоны, а также сведения о рисках», — рассказали в прокуратуре.

По данному факту было направлено заявление в Мещанский районный суд Москвы для признания данной информации запрещенной на территории России.

Суд признал, что требования прокурора законными и удовлетворил их в полном объёме.

После того, как решение суда вступит в силу, оно будет направлено в Роскомнадзор для включения сетевых адресов данных интернет-страниц в Единый реестр информации, распространение которой на территории России запрещено.