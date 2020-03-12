Кохма, Ивановская область, , 16:26 — REGNUM Двух обвиняемых в убийстве 13-летнего мальчика в городе Кохма Ивановской области отправили под арест, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета 12 марта.

13-летний мальчик пропал 23 февраля — он ушёл из дома и не вернулся. 28 февраля СКР возбудил уголовное дело по статье об убийстве. 10 марта волонтёры сообщили о том, что мальчик найден погибшим.

Как уточнили в Следственном комитете, по версии следствия, подростка убили двое мужчин, 34 и 23 лет. Как считают следователи, в ночь с 23 на 24 февраля мальчик вместе со своими взрослыми знакомыми находился в районе «Старого кладбища» города Кохмы. По пути между подростком и мужчинами произошёл конфликт, в результате мальчика задушили, а тело оставили в лесополосе.

«В настоящее время они задержаны, им предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, совершенном группой лиц (п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ходе следственных действий один из мужчин рассказал об обстоятельствах убийства, а также показал место совершения преступления», — уточнили в СКР.

Оба обвиняемых отправлены под арест решением суда.

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