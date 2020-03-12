Уфа, , 16:20 — REGNUM Женщина, обратившаяся в Уфе в республиканскую клиническую больницу №2 с подозрением на коронавирус, находится под наблюдением специалистов. Об этом 12 марта сообщила руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Башкирии Светлана Кускарбекова журналистам «Башинформ».

По ее словам, после обращения пациентки, в больнице провели противоэпидемические мероприятия направленные на профилактику коронавируса, поскольку ранее женщина посетила Австралию.

Отмечается, что во время обработки больница была закрыта. В настоящее время медучреждение работает в обычном режиме.

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