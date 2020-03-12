Сысерть, Свердловская область, 12 марта 2020, 15:36 — REGNUM На Среднем Урале надзорные органы опротестовали Генплан и Правила землепользования в Сысерстском городском округе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В ходе надзорных мероприятий было установлено, что на территории возле посёлка Бобровский юридическое лицо обратилось в муниципальные органы с заявлением о разделе земельного участка площадью порядка 45 гектаров, для строительства коттеджного посёлка.
По действующим Правилам землепользования и генплану, утверждённым в 2013 году, такая возможность допускалась. Однако прокуратура установила, что данная территория является землями, имеющими сельскохозяйственное назначение. Таким образом строительство объектов для иного назначения на данной территории невозможно.
В органы местного самоуправления было направлено два прокурорских протеста, которые были удовлетворены.