Сысерть, Свердловская область, , 15:36 — REGNUM На Среднем Урале надзорные органы опротестовали Генплан и Правила землепользования в Сысерстском городском округе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что на территории возле посёлка Бобровский юридическое лицо обратилось в муниципальные органы с заявлением о разделе земельного участка площадью порядка 45 гектаров, для строительства коттеджного посёлка.

По действующим Правилам землепользования и генплану, утверждённым в 2013 году, такая возможность допускалась. Однако прокуратура установила, что данная территория является землями, имеющими сельскохозяйственное назначение. Таким образом строительство объектов для иного назначения на данной территории невозможно.

В органы местного самоуправления было направлено два прокурорских протеста, которые были удовлетворены.

«В результате принятых прокуратурой мер земельный участок продолжает использоваться по назначению — для ведения сельскохозяйственной деятельности, нарушения прав граждан на пользование землей не допущено», — сообщили в пресс-службе.