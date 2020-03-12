Подольск, Московская область, , 15:24 — REGNUM Подольский городской суд отказал бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну в отводе прокурора по делу о мошенничестве и взяточничестве, сообщает РАПСИ.

«Отказать в удовлетворении ходатайства подсудимого об отводе заместителя прокурора Подольска», — объявила судья.

Ранее подсудимый заявил о существующей связи гособвинения с подмосковной ОПГ и коррупцией, однако никаких доказательств не предоставил.

Шестун обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупных размерах»), ст. 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»), ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По версии обвинения, в период с 2003 по 2018 годы Шестун, являясь главой Серпуховского района, создал и управлял сетью из 47 коммерческих организаций. Он предоставлял данным компаниям земельные участки без проведения конкурсных процедур, заключая с ними договоры и муниципальные контракты и предоставляя им бюджетные кредиты по минимальной ставке. После чего на вырученные деньги по заниженным ценам приобретал земельные участки в московской области, чем принёс бюджету существенный ущерб.