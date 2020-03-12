Уфа, , 15:06 — REGNUM Мужчина утонул в реке Белая в Башкирии. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба республиканского государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, поздно вечером 11 марта спасателям позвонил очевидец и сообщил о том, что в селе Серменево Белорецкого района рядом рекой Белая под обрывом сидел мужчина, который предположительно находился в нетрезвом состоянии. Потом мужчина пропал.

Спасатели приступили к поиску. В результате водолазы обнаружили тело утонувшего мужчины 1964 года рождения, которое они передали стражам порядка.

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