Джакарта, , 14:45 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в округе Пачитан в провинции Восточная Ява, сообщает информационный портал Detik.

«Землетрясение произошло в 113 км к юго-западу от округа Пачитан на глубине 53 км. Оно вызвано тектонической активностью», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 3,7 потрясло город Чианджур на Яве в 21:41 по местному времени 11 марта 2020 года.

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