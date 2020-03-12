Самара, , 14:15 — REGNUM Автомобиль насмерть сбил переходившую по пешеходному переходу пенсионерку в Самарской области. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло утром 11 марта текущего года в г. Похвистнево на ул. Бережкова около дома № 48.

По предварительной информации, автомобиль «Мицубиси», за рулем которого находился водитель 1994 года рождения, наехал на женщину 1947 года рождения, переходящую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Отмечается, что водитель автомобиля пытался оказать помощь пенсионерке и попросил прохожих вызвать скорую помощь и сотрудников ГИБДД.

Сообщается, что пешеход скончалась до прибытия врачей скорой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции просит откликнуться очевидцев ДТП.

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