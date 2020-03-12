Варшава, , 14:07 — REGNUM Во время ракетного обстрела военной базы Эт-Таджи, в результате которого погибли два американских и один британский военный, получили ранения ещё не менее десяти военнослужащих «антитеррористической коалиции», в том числе один польский военный.

Как сообщает «Польское радио» со ссылкой на оперативное командование вооружённых сил Польши, жизни солдата не угрожает опасность. Ситуация находится под контролем.

Как сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, он находится в постоянном контакте с оперативным командующим видами Вооруженных сил генералом Томашем Петровским.

«Польские солдаты в безопасности, и ситуация на базе постоянно контролируется», — написал министр обороны в своём Twitter.

Как сообщалось ранее, 11 марта на военную базу Эт-Таджи, находящуюся к северу от столицы Ирака Багдада, упали около 15 небольших ракетных снарядов, в результате чего погибли трое военнослужащих. По сведениям агентства AP, ответственность за обстрел несёт группировка «Катаиб Хезболла» или какое-либо другое проиранское шиитское ополчение.

Группировка «Катаиб Хезболла», входящая в состав общего командования шиитских формирований «Аль-Хашд аш-Шааби» была создана в 2003 году и насчитывает около 3 тыс. бойцов. Она принимала участие в борьбе против Исламского государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке на стороне иракской армии.