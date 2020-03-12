Багдад, , 13:58 — REGNUM «Можно предположить, что Иран через своих прокси напомнил Вашингтону о решении правительства и парламента Ирака о выводе войск США из страны», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал обстрел базы Таджи в Ираке.

На данный момент известно, что в результате обстрела базы погибли трое военнослужащих США, один военнослужащий Британии, 12 военных международной коалиции получили ранения. Были применены 107-мм ракеты «Катюша», 18 из них попали по территории базы. Для пуска использовалась самодельная пусковая установка на грузовике. ПУ позже была обнаружена иракскими правоохранительными органами.

В ответ на этот обстрел вооружённые силы США нанесли удары с воздуха по расположению иракских про-иранских группировок на западе иракской провинции Анбар, у пограничного с Сирией города Аль-Кайм и на территории восточной Сирии у города Аль-Букамаль.

Владимир Васильев отметил символичность обстрела сил США и возглавляемой ими коалиции в Ираке именно 11 марта, так как 11 марта 1957 года родился Касем Сулеймани, глава иранских сил «Аль-Кудс», который был ликвидирован американцами 3 января 2020 года.

«Никто не забыт, ничто не забыто», — добавил эксперт.