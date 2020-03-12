Черкесск, , 13:50 — REGNUM В Карачаево-Черкесии продолжаются работы по тушению пожара в Карачаевском участковом лесничестве. Накануне вечером, 11 марта, пожар локализован на площади 42 гектара. Еще один участкок площадью 4 гектара горит на территории Кубанского лесничества, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сегодня в зону пожара выехали члены оперативного штаба во главе с первым заместителем председателя правительства Хызыра Чеккуева. Предпринимаются меры в рамках введенного ранее режима ЧС.

По словам замначальника управления лесами КЧР Тауби Борлакова, открытого горения леса в районе аула Каменномост нет. Остались тлеющие участки, на которых горит сухая трава и лесная подстилка, пишет «Интерфакс-Юг».

Кроме того, по данным управления, имеются два новых очага пожара — два гектара сухой травы горят на территории Карачаевского лесничества и еще 1,5 га в Худесском лесничестве.

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