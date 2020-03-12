Цхинвал, , 14:04 — REGNUM Пожар в Зонкарском государственном заповеднике Южной Осетии бушует уже второй день. Такое заявление 12 марта на брифинге сделал глава комитета по геологии, экологии и природопользованию республики Бала Бестауты, сообщает агентство «Рес».

"В среду пожарники смогли потушить возгорание, а сегодня в другом месте вновь начался», — сообщил журналистам Бестауты.

Он подчеркнул, что огнем охвачены большие площади, а потому гибнет не только лес, но и обитающие в нем животные. Бестауты считает, что за информацию о поджигателях нужно платить, а к ним сами — применять «высшую меру наказания».

Как передавало ИА REGNUM, МЧС Южной Осетии 10 марта сообщило, что из-за постоянных поджогов травы пожарным приходится тушить огонь круглосуточно. Пламя часто перекидывается на лес и на жилые постройки.

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