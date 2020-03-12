Ош, Киргизия, , 13:44 — REGNUM На угольном месторождении в Ошской области Киргизии произошел несчастный случай, в результате которого погиб гражданин Украины и еще один украинец получил травму, передает «24.kg».

По информации регионального управления внутренних дел, украинские геологи вели разведку недр, когда в угольной шахте произошло разрушение опор.

41-летний специалист, приехавший в республику с Украины погиб под образовавшимся завалом, а еще один геолог — 43-летний украинский гражданин получил перелом ноги и был госпитализирован.