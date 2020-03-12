Москва, , 13:44 — REGNUM Московский городской суд 13 марта рассмотрит апелляцию на арест экс-председателя «Тольяттихимбанка» Александра Попова, обвиняемого в мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Жалоба подана на решение Басманного суда от 28 января о продлении срока ареста.

Помимо Попова по делу также проходят владелец «Тольяттихимбанка» и основной акционер ПАО «Тольяттиазот» Сергей Махлай, а также бывший начальник службы безопасности ТОАЗа Олег Антошин.

Им инкриминируется совершение преступления предусмотренного ч. 3 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем»).

Также Попову предъявлены обвинения в совершении преступлений по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки в особо крупном размере»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничестве в особо крупном размере») и ч. 2 ст. 199 УК РФ («Неуплата налогов в особо крупном размере»).

По версии следствия, мошеннические схемы вывода средств с ТОАЗа, в которых центральная роль принадлежала «Тольяттихимбанку» во главе с Поповым, позволяли не платить налоги в колоссальных объемах.