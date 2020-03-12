Ростов-на-Дону, , 13:27 — REGNUM В Ростове-на-Дону в суд направлены материалы уголовного дела в отношении застройщика, похитившего средства дольщиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорном ведомстве уточнили, что мужчина незаконно возводил многоквартирные жилые дома в Ростове-на-Дону. Большинство объектов были размещены на территории садоводческих товариществ. Несмотря на отсутствие разрешительной документации, с горожанами были подписаны договоры «о совместной деятельности в целях окончания строительства». Сумма ущерба, нанесённого ростовчанам, превысила 59 млн рублей.

Застройщик обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), причинении имущественного ущерба (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ) и осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации (п. «б» ч. 2 ст.171 УК РФ).