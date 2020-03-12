Москва, , 13:16 — REGNUM Полиция Москвы задержала подозреваемого в мошенничестве в сфере страхования. Об этом 12 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

«В полицию поступило сообщение от представителя одной из страховых компаний. По его словам, в организацию обратился гражданин с заявлением о выплате страхового возмещения на сумму около 1 млн 500 тысяч рублей. Однако у сотрудников страховой компании возникли подозрения в правомерности такого требования, и они обратились в полицию», — рассказали в ведомстве.

Впоследствии, сотрудники полиции задержали подозреваемого — 36-летнего приезжего.

Было установлено, что подозреваемый предоставил в страховую компанию документы, подтверждающие факт ремонта его автомобиля по страховому случаю в одном из автосервисов. Но в результате проверки выяснилось, что в данном автосервисе ремонт не производился. Документы оказались фальшивыми.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.