Уфа, , 13:16 — REGNUM Три человека погибли во время пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в жилом доме по улице Совхозной в н.п. Айсуак Куюргазинского района поступило на пульт спасателям днем 12 марта.

Прибыв на место происшествия, огнеборцы зафиксировали открытое горение на втором этаже двухэтажного кирпичного дома, которое было ликвидировано в течение 45 минут с момента поступления информации о возгорании.

Сообщается, что во время борьбы с огнем спасатели обнаружены тела двух женщин и одного мужчин.

В настоящее время оперативная группа устанавливает причины происшествия.

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