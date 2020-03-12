Москва, , 13:12 — REGNUM Черемушкинский суд Москвы на два года осудил московского адвоката Павла Жидько, сообщается на официальном сайте московской прокуратуры.

Жидько предъявлены обвинения в совершении преступления предусмотренного ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном размере»).

По версии следствия, адвокат неоднократно получал от родственников своих подзащитных денежные средства под предлогом передачи их в качестве взятки должностным лицам следственного отдела ОМВД, за избрание в отношении подсудимых мер пресечения не связанных с лишением свободы. Денежные же средства Жидько заведомо не намеревался передавать.