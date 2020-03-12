Киев, , 13:10 — REGNUM Советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо избили во время представления «платформы примирения», предназначенной для урегулирования конфликта между Украиной и Донбассом, сообщил 12 марта телеканал 112.ua.

Известно, что на представление пришли боевики неонацистской организации «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Через полчаса после начала конференции один из боевиков начал с места оскорблять Сивохо, называя его предателем. Советник завершил выступление, после чего боевики начали выталкивать его из помещения. На кадрах видно, что после потасовки уходящего Сивохо толкают в спину, и он падает на пол.

«Власти нет! Есть тряпка, о которую вытирают ноги», — прокомментировал происшествие экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

Конфликт возник после того, как Сивохо заявил, что Украину не возьмут в НАТО, поскольку в блок не берут страны с внутренними конфликтами.

Напомним, что официальная украинская пропаганда отрицает факт гражданской войны на Украине, утверждая, что на самом деле имеет место некая «российская агрессия».

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