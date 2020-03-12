Уфа, , 13:03 — REGNUM Запертому в квартире ребенку помогли спасатели в Башкирии. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, инцидент произошел 10 марта текущего года в п. Чесноковка Уфимского района. К спасателям обратила мама ребенка 2013 года рождения, который закрылся в квартире.

По ее словам, сын всегда сам открывал дверь, но на этот раз за дверью была полнейшая тишина.

Спасатели оперативно выехали на место происшествия и открыли дверь. Оказалось, что ребенок был занят своими делами.

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