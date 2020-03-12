Чебоксары, , 12:38 — REGNUM Прокуратура Чувашии организовала проверочные мероприятия по факту госпитализации в Чебоксарах школьников и педагогов средней школы № 50. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Массовое отравление произошло в ночь с 11 на 12 марта. С жалобами к врачам обратились 20 человек, в том числе 18 детей.

«Устанавливаются окончательный диагноз пациентов и причины произошедшего», — говорят в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что организованы проверочные мероприятия, к которым будут подключены специалисты других контролирующих органов. Будет дана оценка санитарно-эпидемиологическому состоянию школы, организации питания и оценка деятельности юридического лица, ответственного за поставку продуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции обратились два преподавателя и 18 учеников, госпитализированы 14 школьников и двое взрослых. Четырём детям назначено амбулаторное лечение.

По данному факту следственное управление СКР проводит проверку, на месте происшествия работают следователи.

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