Уфа, , 12:51 — REGNUM Женщина госпитализирована с подозрением на коронавирус в Уфе. Об этом 12 марта сообщает «Вся Уфа», ссылаясь на собственный источник.

По информации журналистов, у пациентки, которая приехала из Африки, обнаружены все симптомы заболевания.

Отмечается, что этажи медицинского учреждения уже продезинфицировали специальным раствором.

Сообщается, что в министерстве здравоохранения Башкирии пока не подтвердили и не опровергли данную информацию.

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