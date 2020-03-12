Уфа, 12 марта 2020, 12:51 — REGNUM Женщина госпитализирована с подозрением на коронавирус в Уфе. Об этом 12 марта сообщает «Вся Уфа», ссылаясь на собственный источник.
По информации журналистов, у пациентки, которая приехала из Африки, обнаружены все симптомы заболевания.
Отмечается, что этажи медицинского учреждения уже продезинфицировали специальным раствором.
Сообщается, что в министерстве здравоохранения Башкирии пока не подтвердили и не опровергли данную информацию.
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