Малая Вишера, Новгородская область, , 12:32 — REGNUM В городе Малая Вишера Новгородской области заведующая детским садом подозревается в получении взяток в крупном размере. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, речь идёт о детском саде «Золотой ключик», а сумма взяток оценивается в 1,7 млн рублей.

Факты взяточничества выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новгородской области.

По данным следствия, подозреваемая систематически получала от подчинённых ей сотрудников детского сада денежные средства, выплачиваемые им в качестве премий, за общее покровительство и попустительство по службе. Всего, по данным следственного управления Следственного комитета РФ по Новгородской области, выявлено 15 таких преступлений, которые были совершены в 2016—2018 годах, когда подозреваемая занимала в детском саду руководящий пост.

Прокуратура Маловишерского района признала возбуждение уголовного дела законным и обоснованным. Расследование продолжается.