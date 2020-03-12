Калуга, , 13:56 — REGNUM В Калужской области в связи с прогнозируемым сильным ветром с порывами до 26 метров в секунду в «Калугаэнерго» с 12 марта введён режим повышенной готовности. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в энергокомпании.

Фото пресс-службы «Калугаэнерго»

В регионе установлен особый контроль за работой энергообъектов. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал. К быстрому реагированию готовы 160 бригад в составе 780 человек, 222 единицы техники. Также в распоряжении энергетиков находятся 116 резервных источников системы электроснабжения, которые в случае необходимости могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения и в первую очередь социально-значимым объектам.

В «Калугаэнерго» налажен информационный обмен с территориальным подразделением МЧС и органами исполнительной власти. Энергетики осуществляют непрерывный мониторинг метеообстановки.

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