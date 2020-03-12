Санкт-Петербург, , 12:29 — REGNUM Восемь человек пострадали в ДТП с маршрутным такси в Приморском районе Петербурга днем в четверг, 12 марта.

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло у дома 103 по улице Савушкина.

«Пострадали восемь человек, все взрослые, средний и легкий вред здоровью. По данному факту проводится проверка», — говорится в сообщении дорожной полиции.

В свою очередь в социальных сетях очевидцы утверждают, что водитель маршрутки № 210 заснул за рулем и поэтому врезался в столб.