Джакарта, , 12:25 — REGNUM В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что большинство смертельных случаев от передачи лихорадки денге произошло в провинции Восточная Нуса-Тенгара, сообщает Kompas.

«В период с января по март 2020 года зафиксировано 17 820 случаев передачи лихорадки денге. 104 смертельных случая. В провинции Восточная Нуса-Тенгара погибли 32 человека», — говорится в заявлении министерства здравоохранения.

Известно, что большинство погибших были дети в возрасте до 14 лет.

В четырех других провинциях Индонезии отмечены случаи смерти от лихорадки денге, которые также высоки. К ним относятся Западная Ява (15 смертей), Восточная Ява (13 смертей), Лампунг (11 смертей) и Центральная Ява (4 смерти).

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших от лихорадки денге в Парагвае достигло 46 человек. Всего зафиксировано 14156 случаев заболевания лихорадкой денге в стране.