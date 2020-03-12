Братислава, , 12:28 — REGNUM На севере Словакии автобус, перевозивший украинских мигрантов, столкнулся с рейсовым автобусом. Об этом сообщил 11 марта закарпатский ресурс Mukachevo.net.

«В результате ДТП погибли два человека — 23 и 26 лет. Также один человек получил травмы, 14 — умеренные травмы и 16 — лёгкие», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель микроавтобуса. В результате столкновения машина слетела в восьмиметровый овраг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей, которое произошло на трассе Житомир-Черновцы в районе посёлка Любар, погибли четыре человека, включая одного младенца.

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