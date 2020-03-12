Чита, , 12:14 — REGNUM Ситуация, сложившаяся с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Чите, признана эпидемической. Поэтому с 13 марта 2020 года все общеобразовательные учреждения столицы Забайкалья закрываются на карантин. Уведомление об этом опубликовано на сайте читинской мэрии.

Помимо школ, до особого распоряжения приостанавливается проведение занятий в кружках и спортивных секциях учреждений культуры и спорта, проведение факультативных курсов, консультаций, проведение различных культурно-досуговых, развивающих, развлекательных мероприятий в учреждениях образования, дополнительного образования, учреждений творчества и развития.

Напомним, за 10 неделю (со 2 по 8 марта 2020 года) эпидемические пороги в Чите по совокупному населению были превышены на 22,5% (среди детей 0−2 года — +7,1%, школьникам — +116,0%, взрослым — + 21,7%).