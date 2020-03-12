Тюмень, , 12:01 — REGNUM В Тюменской области сотрудники ФСБ России во взаимодействии с полицейскими пресекли деятельность группы граждан, причастных к незаконной торговле оружием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФСБ России.

Межрегиональная преступная группа действовала на территориях Москвы, Московской, Тюменской и Челябинской областей.

Из незаконного оборота изъято 236 единиц огнестрельного оружия. В том числе четыре пулемёта, 25 автоматов, 22 пистолета-пулемёта, 165 пистолетов и револьверов, 6 гранат, свыше 8 кг взрывчатых веществ, 11 взрывателей различных модификаций, 15 метров огнепроводного шнура и другие боеприпасы.

Помимо этого, прекращена деятельность двух подпольных мастерских по модернизации оружия.