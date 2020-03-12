Уфа, , 12:03 — REGNUM Тело 11-летней школьницы было обнаружено под окнами многоэтажного дома в Уфе. Об этом 12 марта сообщает Ufa1.ru, ссылаясь на собственный источник.

По информации журналистов, тело девочки было обнаружено под балконами 18-этажного жилого дома на улице Мира.

Отмечается, что ребенок воспитывался в полной семье.

Сообщается, что сотрудники Следственного комитета по Башкирии воздержались от комментариев по данному происшествию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции среди детей растет склонность к самоубийству