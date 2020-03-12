Нарьян-Мар, , 11:59 — REGNUM 61-летний житель Ненецкого автономного округа обвиняется в покушении на убийство 8-летнего внука. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Архангельской области и НАО.

По версии следствия, убийство ребенка едва не произошло в 10 км от Нарьян-Мара. 8 марта в чуме мужчина нанес своему двоюродному внуку несколько ударов деревянным поленом по голове. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи мальчик остался жив.

Подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что родители привезли к нему в чум внука и попросили присмотреть за ним. Он ушел на заготовку дров, а мальчик без разрешения покинул чум и ушел в тундру. Когда ребенок вернулся, он в порыве гнева ударил его поленом по голове. В содеянном раскаивается.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. Пострадавший мальчик с черепно-мозговой травмой находится в реанимационном отделении больницы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Нарьян-Маре невменяемый мужчина зашел в детский сад и зарезал 6-летнего мальчика. Преступника отправили на лечение.