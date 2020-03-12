Самара, , 11:50 — REGNUM Уголовное дело по факту нападения на 7-летнюю девочку стаи собак возбудили в Самарской области. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба областного следственного управления Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, в феврале текущего года в районе пересечения улиц Кирова и Самарская в Чапаевске стая собак напала на семилетнюю девочку. В результате ребенок получил множественные раны головы и туловища и был госпитализирован.

По версии следствия, происшествие произошло из-за ненадлежащего исполнения чиновниками Чапаевска, сотрудниками МБУ «Управление благоустройства города и озеленение» своих должностных обязанностей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам халатности.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье опровергли информацию о появлении нового вида гадюк