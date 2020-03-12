Екатеринбург, , 11:35 — REGNUM В Богдановиче руководство местного отделения банка и кредитно-потребительского кооператива вернули списанные ранее со счёта деньги многодетной матери. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Это произошло после того, как надзорные органы внесли соответствующее представление в адрес руководства местного отделения банка и потребительского кооператива с требованием возврата незаконно списанных денежных средств и недопустимости подобных нарушений впредь.

Напомним, что в Богдановиче многодетная мать обратилась за помощью в надзорные органы после того, как в местном отделении банка с её счёта, на который она получает детские пособия и выплаты по утере кормильца (отец детей погиб), были списаны все средства.

«Так, местное отделение банка, в нарушение требований Федерального закона «Об исполнительном производстве», не убедившись в целевом назначении поступающих на счет средств, по исполнительному листу произвело списание всех денежных средств со счета заявительницы в пользу взыскателя — кредитно-потребительского кооператива, тем самым оставив многодетную семью без средств к существованию», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По заявлению женщины были проведены надзорные мероприятия и приняты меры прокурорского реагирования.