Екатеринбург, 12 марта 2020, 11:35 — REGNUM В Богдановиче руководство местного отделения банка и кредитно-потребительского кооператива вернули списанные ранее со счёта деньги многодетной матери. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Это произошло после того, как надзорные органы внесли соответствующее представление в адрес руководства местного отделения банка и потребительского кооператива с требованием возврата незаконно списанных денежных средств и недопустимости подобных нарушений впредь.
Напомним, что в Богдановиче многодетная мать обратилась за помощью в надзорные органы после того, как в местном отделении банка с её счёта, на который она получает детские пособия и выплаты по утере кормильца (отец детей погиб), были списаны все средства.
По заявлению женщины были проведены надзорные мероприятия и приняты меры прокурорского реагирования.