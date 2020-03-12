Чебоксары, 12 марта 2020, 11:30 — REGNUM В Чебоксарах в связи с массовым отравлением в одной из городских школ следственным управлением СКР по Чувашии проводится доследственная проверка. В образовательном учреждении работают следователи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
Правоохранители отмечают, что «всплеск желудочно-кишечных расстройств у учащихся» зафиксирован в ночь с 11 на 12 марта.
На место происшествия прибыли следователи, выясняются обстоятельства происшествия. В настоящее время проводится тщательный осмотр и опрашиваются очевидцы.
Как сообщало ИА REGNUM, информация о происшествии поступила утром 12 марта. По предварительным данным минздрава, за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции обратились два преподавателя и 18 учеников чебоксарской школы № 50, госпитализированы 14 школьников и двое взрослых. Четверо детей проходят лечение амбулаторно.
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