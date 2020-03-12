Чебоксары, , 11:30 — REGNUM В Чебоксарах в связи с массовым отравлением в одной из городских школ следственным управлением СКР по Чувашии проводится доследственная проверка. В образовательном учреждении работают следователи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Правоохранители отмечают, что «всплеск желудочно-кишечных расстройств у учащихся» зафиксирован в ночь с 11 на 12 марта.

«По предварительным данным, с признаками пищевого отравления были госпитализированы 14 учеников школы. Со слов родителей, жалобы на тошноту, рвоту и боли в животе у детей появились после приема пищи в школьной столовой днем ранее», — говорят в ведомстве.

На место происшествия прибыли следователи, выясняются обстоятельства происшествия. В настоящее время проводится тщательный осмотр и опрашиваются очевидцы.

«В ходе проверки следователями будет дана надлежащая правовая оценка действиям либо бездействию конкретных лиц, ответственных за случившееся, будут установлены причины и условия, этому способствовавшие», — отмечают в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о происшествии поступила утром 12 марта. По предварительным данным минздрава, за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции обратились два преподавателя и 18 учеников чебоксарской школы № 50, госпитализированы 14 школьников и двое взрослых. Четверо детей проходят лечение амбулаторно.

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