Хабаровск, , 11:31 — REGNUM Чёрные лесорубы в Хабаровском крае нарубили леса на 37 млн рублей с начала 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении лесами региона.

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С начала года в крае выявлены 41 незаконная рубка объёмом 937,16 кубометров. Все материалы проверок направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Хабаровском крае осудили банду черных лесорубов за незаконный вывоз за границу древесины ценных пород.