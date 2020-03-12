Минеральные Воды, Ставропольский край, , 11:24 — REGNUM Авария с участием двух микроавтобусов Merсedes и Volvo произошла в Минераловодском городском округе Ставропольского края ночью 12 марта. В результате происшествия пострадали пять человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

ДТП произошло на участке федеральной автодороги «Кавказ». По предварительным данным, водитель микроавтобуса Merсedes не справился с управлением и допустил попутное столкновение с ехавшим впереди микроавтобусом Volvo. Известно, что они осуществляли частный извоз по маршруту Ростов-на-Дону — Пятигорск.

Водитель и все четыре пассажира Merсedes госпитализированы в центральную городскую больницу Пятигорска. В микроавтобусе Volvo в момент аварии помимо водителя было восемь пассажиров — никто из них не пострадал. В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии и степень вины обоих водителей.

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