Багдад, , 11:18 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» троих членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на территории Ирака, об этом 12 марта сообщается на официальной странице министерства обороны в социальной сети Twitter.

По данным военного ведомства, спецоперация проходила в регионах Метина и Гара при поддержке авиации. В министерстве сообщили о том, что боевые действия против курдских повстанцев будут продолжены.

Напомним, власти Турции ведут борьбу с Рабочей партией Курдистана на территории соседних государств, в частности в Сирии и Ираке. Если в Сирии они действуют без разрешения правительства, нарушая суверенитет страны, то в Ираке ситуация иная.

Официальный Багдад, а также власти иракского Курдистана поддерживают борьбу турецкого правительства против курдских повстанцев, несмотря на то, что от действий военных страдает мирное население.

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