Луганск, 12 марта 2020, 11:27 — REGNUM К началу посевной кампании украинские силовики установили более тысячи противотанковых мин на сельскохозяйственных угодьях в районе населённых пунктов Золотое и Рассадки, сообщили 12 марта в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Данная информация подтверждена наблюдателями ОБСЕ, отметили в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе проведения карательной операции против населения Донбасса на минах подорвались восемь украинских силовиков. Двое погибли, шестеро получили ранения.
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