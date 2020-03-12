Луганск, , 11:27 — REGNUM К началу посевной кампании украинские силовики установили более тысячи противотанковых мин на сельскохозяйственных угодьях в районе населённых пунктов Золотое и Рассадки, сообщили 12 марта в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«В преддверии начала посевной кампании военные преступники из 72-й бригады… осуществили минирование сельскохозяйственных угодий, установив на спланированные к посеву поля… более 1 тыс. противотанковых мин», — сказано в сообщении.

Данная информация подтверждена наблюдателями ОБСЕ, отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе проведения карательной операции против населения Донбасса на минах подорвались восемь украинских силовиков. Двое погибли, шестеро получили ранения.

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