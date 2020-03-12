Горно-Алтайск, , 11:08 — REGNUM В столице Горного Алтая будут судить 42-летнюю женщину, обвиняемой в покушении на дачу взятки должностному лицу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Как полагают в следствии, летом 2019 года она, используя приложение «Сбербанк Онлайн» перевела 28,5 тыс. рублей в качестве взятки за получение её супругом водительских прав. При этом сотрудник ГИБДД, на счёт которого были перечислены деньги, не имел для этого возможности.

«Последний умышленно ввёл женщину в заблуждение о месте своего трудоустройства и объёме служебных полномочий», — отметили в СКР.

Следователи собрали достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

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